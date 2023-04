Drake Bell: Das steckt hinter seinem Verschwinden

Noch am Dienstag hatte Drake Bell mit seinem Sohn einen Tag im „SeaWorld“-Park in Orlando verbracht. Wie Augenzeugen „TMZ“ berichteten, habe der Schauspieler gut gelaunt gewirkt. Doch am Donnerstag teilte die Polizei von Daytona Beach im US-Bundesstaat Florida plötzlich via Facebook mit, dass man auf der Suche nach dem „Drake & Josh“-Star sei.