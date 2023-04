Oligarch Ilan Shor zu 15 Jahren Haft verurteilt

In der Republik Moldau ist der prorussische Oligarch Ilan Shor am Donnerstagabend vom Berufungsgericht Chisinau in der Causa des sogenannten „Bankraubs des Jahrhunderts“ rechtskräftig zu 15 Jahren Freiheitsentzug verurteilt worden. Shor war bei der Urteilsverkündung nicht anwesend. Die Berufungsinstanz ordnete zudem die Beschlagnahme von Vermögenswerten in Höhe von insgesamt 15 Milliarden moldauischen Lei an.