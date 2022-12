Neues Kraftwerk an der Mur sorgt für Zündstoff

So weit so gut. Dass nun aber im Rahmen der laufenden Bauarbeiten beinahe alle Bäume, darunter auch viele mächtige, alte Exemplare, bis auf Höhe der Firma Sappi gefällt wurden, stößt Naturschützern sauer auf: „Damit wurde wieder ein wichtiger Teil des grünen Bandes der Mur zestört. Sehen so wirklich die Lösungen für die Energie- und Klimakrise aus?“, sagt Fischer Franz Keppel im Gespräch mit der „Krone“.