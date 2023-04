Mieter nach Brand: „Ich habe alles verloren“

Unterhose und Leiberl

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach in einem Mehrparteienhaus in Ansfelden Feuer aus - wir haben berichtet. Und zwar in Mayers Wohnung, in der er zusammen mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin (45) wohnte. Er habe laut „Feuer“ geschrien, bei den anderen Bewohnern angeklopft und sei rausgerannt, berichtet der 59-Jährige. „Dann bin ich nur in Unterhose und Leiberl draußen gestanden.“ Mit Tuch um Nase und Mund habe er noch einmal sein Handy holen können, bevor die Flammen endgültig alles verschlungen haben.