Onlyfans & Sugar Daddys: Einkommensquelle Porno

Bei „Let‘s Talk About Sex - mit Sandra Spick“ geht es am Donnerstagabend um 22 Uhr um die Plattform Only Fans. Das Portal soll Künstler unterstützen für ihren Content Geld zu verdienen. Genutzt wird es aber hauptsächlich von Amateur Porno Darsteller/innen die sich gegen Geld sehr freizügig präsentieren. Sandra Spicks Gast der Woche nutzt dieses Business Modell sehr erfolgreich und kann mittlerweile davon leben.