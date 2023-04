Mitmachen und Spargel-Dinner für 2 gewinnen!

Raffinierte Spargelmenüs sorgen bald für Gaumenfreuden: Die Spargelsaison steht vor der Türe und diese ist auch das Motto der Genusswoche vom 24. bis 30. April. Feinschmecker haben an diesen Tagen die Möglichkeit, Mittags- und Abendmenüs in 47 der besten Restaurants in Wien und Umgebung zum unschlagbar günstigen Fixpreis zu genießen. Noch gibt es freie Tische, aber es heißt schnell sein, denn die Buchungen laufen seit Kurzem auf Hochtouren. Mit der „Krone“ haben Sie die einmalige Chance auf ein Spargel-Dinner für 2. Wie Sie mitmachen, und dabei die doppelte Gewinnchance nutzen, erfahren Sie hier!