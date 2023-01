Spielfeld: Stehen Zelte für Flüchtlinge bald leer?

Rund 30 Flüchtlinge in Zelten

Während Teile der örtlichen Bevölkerung ob des Massenansturms Sicherheitsbedenken hatten, kritisierten andere die unmenschliche Unterbringung und unzureichende Versorgung in Zelten bei frostigen Temperaturen. Knapp vor Weihnachten kündigte eine Gruppe von Asylsuchenden sogar einen Hungerstreik an, zu dem es dann aber nicht kam. Wie sieht die Lage in Spielfeld heute aus?