Transit: Sollen Lkw-Fahrverbote verschärft werden?

Das Dauerthema Transit führt am Mittwoch zu einem Dreier-Gipfel auf der Festung Kufstein im Tiroler Unterland. Dort treffen sich Tirols Landeschef Anton Mattle (ÖVP), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP). Im Fokus: Lkw-Slots am Brennerkorridor. Was sind Ihre Erfahrungen mit diesem Thema? Denken Sie, dass eine Verschärfung von LKW-Fahrverboten zielführend wäre? Diskutieren Sie in den Kommentaren mit, wir sind gespannt auf Ihre Meinung!