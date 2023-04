Wie und wo kann ich leichter Sprachen lernen?

Die AK-Bibliothek in Graz bietet unter www.akstmk.at/bibliothek einen vielfältigen Bestand an Sprachkursen und Literatur zum Sprachenlernen. Derzeit umfasst das Angebot über 120 Sprachkurse (CD und Begleitbuch) und Wörterbücher in mehr als 40 Sprachen, darunter neben Englisch auch Spanisch, Schwedisch, Hebräisch, Koreanisch, Thailändisch oder Kroatisch.