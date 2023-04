Pannonischer Genuss auf 220 Quadratmetern

Sind Sie ein Genussmensch? Dann sind Sie a) im Burgenland und b) im neuen Shop des Burgenland Tourismus „my burgenland“ im Designer Outlet in Parndorf richtig. Denn was verbindet man mit dem Burgenland? Richtig! Den guten Wein und das gute Essen. Und das ist es auch, was von Nord bis Süd bestens im Shop vertreten ist. Natürlich findet man nicht nur Wein, auch andere Gen Spirituosen, Säfte und Dinge des täglichen Bedarfs sind im Sortiment. Alles natürlich im Burgenland hergestellt. Entdecker werden eine Weile in dem Geschäft verbringen und auch etliches Interessantes dabei finden. Seien es Bürsten aus Mattersburg, Duftkerzen aus Mönchhof oder Düfte aus Frauenkirchen. Rund 600 Artikel von über 150 burgenländischen Produzenten warten auf ihre Käufer.