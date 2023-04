Bei den Bullen hängt der Haussegen schief

Grund dafür ist das Auftreten beim 3:3 gegen die Wiener Austria. Vor offiziell 9.677 Zuschauern lieferten die Mannen von Matthias Jaissle am Ostersonntag in der zweiten Halbzeit eine blutleere Vorstellung ab, gerieten trotz 2:0-Führung noch in Rückstand und retteten nur durch einen schmeichelhaften Elfer einen Zähler.