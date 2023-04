Um 3.40 Uhr früh loderten die Flammen in Wohnhaus

Dank einer Nachbarin (44), die den Rauch roch und Alarm schlug, schrammten die Mieter in einem Wohnhaus in Ansfelden am Ostersonntag um 3.40 Uhr früh gerade noch an einer Katastrophe vorbei. Dennoch gab es drei Verletzte, darunter eine 76-Jährige. Die Brandursache ist noch unklar.