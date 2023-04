Chinesin (51) zahlte Schleppern 8000 Euro

Nach der Rückschiebung verhörten österreichische Beamte die beiden Chinesen. Bei den Einvernahmen erzählte die Frau, dass sie bereits in China an einen unbekannten Vermittler insgesamt 8000 Euro für den Transport nach Europa bezahlt hat. Laut Polizei soll der 35-Jährige, der auch einen ungarischen Aufenthaltstitel hat, für die Schleppung auf dem Landweg von Kroatien über Österreich nach Deutschland insgesamt 400 Euro kassiert haben. Der Lenker wird wegen des Verdachts der Schlepperei angezeigt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern aber noch an.