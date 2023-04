Austro-Investor bot Putin an „Problem zu lösen“

Wolf gilt als in der Branche bestens vernetzt. Er sitzt im Aufsichtsrat der Porsche SE Holding, die die Anteile der Familien Porsche und Piëch an VW hält. Auch beim Zulieferer Schaeffler (Conti-Reifen etc.) ist er im Kontrollgremium. Vor dem Ukraine-Krieg war Wolf auch mit zehn Prozent am russischen Autobauer GAZ beteiligt. Zuletzt betonte Wolf, sich bei möglichen Geschäften mit Russland strikt an die Sanktionsregeln zu halten.