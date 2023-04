Aufregung um legale Kokain-Fabrik in den USA

Coca-Cola bemüht sich bereits seit Jahrzehnten, das Gerücht aus der Welt zu schaffen, dass die „Geheimzutat“ Kokain enthält. Dennoch wird in einer kleinen und unscheinbaren Fabrik in New Jersey Kokain produziert. Die Erzeugung des Rauschmittels sowie die dafür benötigte Einfuhr von Kokablättern in die USA erfolgt ganz legal im Auftrag von Coca-Cola – und mit einer Lizenz der US-Drogenvollzugsbehörde DEA.