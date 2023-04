Weniger Bisse: Bellos sind jetzt besser erzogen

168 Hundeattacken

Glaubt man den Zahlen von Tierschutz-Landesrat Michael Lindner (SPÖ), ist solch eine Häufung von Hundeattacken in den vergangenen Jahren allerdings eine Seltenheit geworden – obwohl die registrierten Vierbeiner kontinuierlich mehr wurden. In den vergangenen Jahren wuchs die Hundepopulation in Oberösterreich um knapp 20.000 Tiere auf 83.429 an. Im selben Zeitraum gingen die angezeigten Hundebisse von 232 auf 168 im vergangenen Jahr zurück – siehe Grafik.