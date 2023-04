Gefahr im Wasser: „Es geht meist ganz schnell!“

Einen Albtraum erlebte, wie berichtet, ein 77-jähriger Kanadier, der sich am Donnerstag mit seinem dreijährigen Enkel in der Aquarena in Kitzbühel aufhielt. Der Bub war gegen 14.50 Uhr in einem unbeobachteten Moment in das rund 1,4 Meter tiefe Becken gesprungen, konnte sich nicht über Wasser halten und verlor das Bewusstsein. Der Großvater fand ihn am Beckenboden treibend und barg das Kind aus dem Wasser.