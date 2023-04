Lebenslange Haft im Mordfall XXXTentacion

Berühmt mit düsteren Songs

XXXTentacion war einer der Stars der jungen Hip-Hop-Szene in den USA. Berühmt wurde der Rapper mit Veröffentlichungen auf der Plattform SoundCloud. In seinen düster anmutenden Songs wie „Look at Me!“ erzählte er immer wieder von seiner kriminellen Vergangenheit und berichtete von Depressionen und Suizidgedanken.