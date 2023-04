Charleston-Erfolgslauf von Julia Grabher zu Ende!

Trotz Niederlage in Top-80 der Welt

Österreichs Nummer 1 wird sich trotz der Niederlage erstmals in ihrer Karriere in die Top-80 der Welt schieben. Auf dem Weg ins Achtelfinale hatte Grabher in South Carolina zuvor die Chinesin Zhang Shuai und die US-Amerikanerin Sachia Vickery ausgeschaltet.