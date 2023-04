Positiver Drogentest bei Haarproben aus Bronzezeit

Forscher sehen „hoch spezialisiertes Wissen“

Die Ergebnisse stellen dabei den ersten direkten Beweis für den Drogenkonsum in der Antike in Europa dar, der möglicherweise im Rahmen von rituellen Zeremonien stattfand, so die Forscher. „In Anbetracht der potenziellen Toxizität der in den Haaren gefundenen Alkaloide stellten ihre Handhabung, Verwendung und Anwendung hoch spezialisiertes Wissen dar“, erklären sie in der Studie.