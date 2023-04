35 Menschen in LKW ++ Obergrenze für Bargeld

35 Menschen aus Bangladesch, Nepal und Ägypten wurden auf einem LKW in Kärnten entdeckt, nachdem bei Reparaturarbeiten an einem Sattelaufleger Geräusche aus dem Inneren gehört wurden. Die Personen waren mehr als 70 Stunden ohne Versorgung auf dem LKW eingesperrt. Der türkische LKW-Lenker wurde festgenommen. Und: Die EU will den Kampf gegen Geldwäsche intensivieren, aber die geplante Obergrenze für Bargeld sorgt für Streit. Das EU-Parlament plädiert für 7000 Euro, die Kommission für 10.000 Euro, doch in Österreich gibt es Widerstand. In 18 EU-Mitgliedsstaaten gibt es jedoch bereits Obergrenzen. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone-News am Donnerstag, den 6. April, präsentiert von Moderator Jürgen Winterleitner.