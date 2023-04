Darum ändert der ORF am Karfreitag sein Programm

Die Werbemöglichkeiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind in Österreich stark mit dem christlichen Glauben verbunden. Wenn man daher am Karfreitag durch das Programm schaut, fehlt von Werbespots jede Spur. Laut Paragraf 14, Absatz 3 des ORF-Gesetzes dürfen zu Allerheiligen, am Heiligabend und am Karfreitag keine entsprechenden Sendezeiten angeboten werden.