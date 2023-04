Obstbauern legen Marillenblüten unter Eisschicht

Hoffen auf wenig Schaden

„In etwa 10 Tagen wissen wir dann, wie groß der Schaden ist“, meint Darnai. Gut schaue es im Moment nicht aus. Wie hoch der Ertrag von den rund 4000 Bäumen heuer sein werde, stehe noch in den Sternen. Am Biohof wachsen seit Kurzem übrigens auch Kiwi. Die ersten Kostproben wird es hier allerdings erst in etwa zweieinhalb Jahren geben.