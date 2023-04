Goldpreis klettert wieder in Richtung Rekordhoch

Der Goldpreis hat sich am Mittwoch weiter in Richtung Rekordhoch bewegt. Am Vormittag kletterte der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London bis auf 2028 US-Dollar (1860 Euro) und damit auf den höchsten Stand seit etwas mehr als einem Jahr. Damit nähert sich die Notierung weiter dem Rekordhoch, das im Sommer 2020 bei 2075 Dollar erreicht worden war.