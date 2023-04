Einbrecher war während Begräbnisfeiern aktiv

Enormer Schaden

Nach umfangreichen Ermittlungen durch Kriminalisten des Bezirkspolizeikommandos Ried und des Landeskriminalamtes Oberösterreich konnten dem Beschuldigten nun insgesamt 64 Einbruchsdiebstähle nachgewiesen werden, die er seit Mai 2015 in Oberösterreich - vorwiegend in den Bezirken Ried, Braunau und Schärding - begangen haben soll. Dabei entstand ein Gesamtschaden in sechsstelliger Höhe, wobei Diebesgut in fünfstelliger Höhe wieder an die rechtmäßigen Besitzer übergeben werden konnte.