Dominic Thiem gegen Ben Shelton

Der Senkrechtstarter ist überhaupt erstmals in Europa und spielt in Estoril sein allererstes Profi-Turnier auf rotem Sand. Bisher hat sich Shelton vorwiegend auf Hartplatz bewegt. Mit einem 7:5,7:5 in Runde eins gegen den Franzosen Constant Lestienne ging die Premiere schon einmal gut vorüber. „Ich werde versuchen, meine Erfahrung auf Sand auszuspielen“, wusste Thiem, wo er im ersten Duell mit dem als Nummer acht gesetzten Linkshänder Shelton ansetzen will.