Messi mit Mega-Gehalt wohl wie Ronaldo zu Saudis

Nach Cristiano Ronaldo soll auch Weltmeister Lionel Messi zukünftig in Saudi-Arabien sein Geld verdienen - und zwar mehr noch als der Superstar aus Portugal. Mehrere internationale Medien griffen am Dienstag einen Tweet von Transfer-Experte Fabrizio Romano auf, in dem dieser behauptet, Al-Hilal habe Messi bereits ein Angebot unterbreitet. Bei diesem könne der Argentinier angeblich mehr als 400 Millionen Euro im Jahr verdienen.