250.000 Eier für Ostern, mit Ökoenergie produziert

„Die Eier werden in einer Kochstraße gedämpft, mit Frischluft beblasen, dreimal mit Farbe besprüht und mit einer Schutzschicht überzogen, um sie lange haltbar zu machen – alles ohne Schadstoffe.“ Für Sonja Holzmann ist gerade Hochsaison. Gemeinsam mit ihrem Mann Leopold bewirtschaftet sie in Königswiesen einen Bauernhof mit rund 40.000 Legehennen. In den Tagen vor Ostern werden hier 250.000 Eier gefärbt und ausgeliefert.