Ein Ausflugsziel für alle Jahreszeiten

Auch in den Bergen zieht der Frühling langsam ein

Die Wintersaison in den heimischen Skigebieten dauert offiziell zwar bis Ostern, doch der Frühling macht sich langsam auch in den hochalpinen Lagen bemerkbar: Der Schnee wird ab der Mittagszeit zunehmend sulzig, die Luft ist an sonnigen Tagen bereits mild und auf aperen Flecken haben sich die ersten Blumen ins Licht gekämpft. Einer dieser bunten Farbtupfen ist der Himmelschlüssel, auch Schlüsselblume genannt. Die Pflanze gehört zur Familie der Primelgewächse und blüht in Österreich und der Schweiz von Februar bis in den Wonnemonat Mai. Die Echte Schlüsselblume ist anhand der dottergelben, stark duftenden Blüten mit ihren fünf orangefarbenen Flecken (Saftmale) von der Hohen Schlüsselblume zu unterscheiden.