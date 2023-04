2,90 Euro pro Kugel! Der heiße Preis fürs süße Eis

Einer der größten Eisfabrikanten im Burgenland ist Joachim Kitzwögerer, auch bekannt als „Der Eismacher“. Zum Eismachen kam der gelernte Steinmetz und Steinbildhauer aus Lockenhaus durch Zufall. Vor zehn Jahren erwarb er in seiner Gemeinde eine Immobilie und mit ihr einen Eissalon inklusive Rezeptur der Familie Heiling, die schon 1927 Eis produzierte. Mittlerweile hält der Quereinsteiger Filialen in Lockenhaus, Oberpullendorf, Lackenbach, Mattersburg, Neusiedl am See, Gols, Leithaprodersdorf, Rust, Purbach und Podersdorf, aber auch in Wien, Niederösterreich und Bratislava.