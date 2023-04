Nach Streit: Vier Ausschlüsse bei Kärntner Neos

Nun reagiert die Bundespartei

„Nachdem NEOS Kärnten Landessprecher Janos Juvan am Freitag den Start eines transparenten und offenen Zukunftsprozesses nach der Landtagswahl angekündigt hat, setzt die Bewegung nun klärende Schritte für das Gelingen eines konstruktiven Miteinanders. Dies umfasse auch, sich von jenen wenigen Personen zu trennen, die diesen Weg nicht mitgestalten und die positiven Werte von NEOS nicht länger mittragen wollen, so Bundesgeschäftsführer Robert Luschnik“, heißt es in der Aussendung.