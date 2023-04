OPEC-Staaten drosseln überraschend Produktion

Die Öl-Allianz OPEC hat in Kooperation mit einigen Nicht-Mitgliedsstaaten wie Russland eine überraschende Drosselung der Erdölproduktion angekündigt. Die unter dem Namen OPEC+ bekannte Gruppe will von Mai an die Produktion um rund eine Million Barrel (117,35 Millionen Liter) pro Tag senken.