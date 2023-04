Begeisterung für Politik? Wie soll denn das gehen?

Material für den Petitionsausschuss?

Zuvor war eine Landtagsdelegation in Salzburg, um sich das dortige Modell anzuschauen, das auch nicht unbedingt wie ein Reißer klingt: „Beim Salzburger Jugendlandtag erarbeiten rund 35 Jugendliche in einem zweitägigen Workshop Anträge und Fragen, die anschließend vom Petitionsausschuss des Salzburger Landtags in einer regulären Sitzung aufgegriffen werden.“ Ob’s damit gelingen wird, „Begeisterung für unser politisches System bereits in jungen Jahren zu wecken und zu stärken“, wie die Landespolitiker möchten?