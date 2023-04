Fachkräfte-Kannibalismus und Cannabis-Freigabe

Gemeinsam gegen Verbrenner-Aus

Thematisiert wurde auch der jüngste Schulterschluss in Sachen Antriebstechnologie. Sowohl Oberösterreich als auch Niederbayern bekennen sich zum Ausbau der E-Mobilität und weisen beeindruckende Erfolge vor. So investiert etwa BMW in Steyr bis 2030 eine Milliarde Euro in die Produktion von E-Motoren der Zukunft. „Wir leben in enger wirtschaftlicher Verflechtung mit Bayern und in enger Partnerschaft, was den Automotive-Standort anbelangt. Daher freut es mich, dass wir mit einem gemeinsamen Kraftakt von Deutschland und Österreich - jeweils maßgeblich vorangetrieben und initiiert von Bayern und Oberösterreich - das geplante überhastete Verbrenner-Aus ab 2035 verhindern konnten“, so Stelzer.