Wird die Festung gehalten, fällt der KAC

Hey KAC! Bis hier und nicht weiter!“ Unter dieses Motto stellten die Eisbullen ihr Halbfinalduell gegen die Rotjacken. Und könnten heute Abend den Vollzug melden. Nach dem 3:1 in Klagenfurt – dem ersten Auswärtssieg in der Best-of-seven-Serie – führt der Titelverteidiger 3:1, ist der zwölfte Finaleinzug in der Eishockeyliga zum Greifen. Vor schon seit Samstag ausverkauften Rängen!