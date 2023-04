Einbrecher stieg in die Eisarena der Eisbullen ein

Der Eishockeyclub Red Bull Salzburg ist Opfer eines Einbrechers geworden: Wie die „Krone“ erfuhr, stieg ein Einbrecher in der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember in die Eishalle im Volksgarten ein und machte enorme Beute. Wie? Der Täter kletterte auf das Dach der in den 60er-Jahren gebauten Eisarena und konnte dadurch in das Innere des Gebäudes gelangen. Den Ermittlungen nach hatte es der Täter vor allem auf Elektronisches abgesehen: Headsets, Mikrofone, Kameras, Mischpulte und weitere teure Geräte nahm der Kriminelle mit. Einerseits standen diese im Besitz einer Film- und Videoübertragungsfirma, andererseits gehörten sie dem Eishockeyverein. Das war aber nicht alles: Aus dem Lokal in der Eishalle stahl er auch noch zehn Flaschen Bier.