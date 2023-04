Dornbirn mit unnötiger 2:3-Pleite bei der Vienna

Der FC Dornbirn konnte bei der First Vienna nicht den dritten Sieg in Serie einfahren. Stattdessen unterlagen die Rothosen den Hauptstädtern mit 2:3, was sehr enttäuschend war, wenn man den Spielverlauf betrachtet. „Ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass wir diese Partie verlieren können“, sagte der enttäuschte Coach Thomas Janeschitz, „aber individuelle Fehler haben uns die Punkte gekostet.“