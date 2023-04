Schluss mit Männerkörper als Maßstab der Medizin!

Schluss mit dem Männerkörper als das Maß der Dinge! Frauen brauchen eine andere, geschlechtergerechte Medizin, was schon in der Forschung beginnen muss und in der Versorgung zur neuen Leitlinie werden muss. Das bekräftigt auch Oberösterreichs Landtag, der eine SPÖ-Initiative dazu einstimmig aufgegriffen hat.