Sturm sorgte für Stress bei Florianijüngern

Die Sturmböen bis zu 80 km/h hatten es in der Nacht auf Samstag in sich: Nicht nur fuhr der Wind heulend in Dachböden und ließ alles davonfliegen, was zuvor nicht niet- und nagelfest gemacht worden war, auch ernsthaftere Zwischenfälle ereigneten sich durch den heftigen Starkwind. So mussten etwa die Feuerwehren in Satteins ausrücken: Dort hatte sich ein Flachdach von einem Einfamilienhaus gelöst. Teile davon flogen gegen das Nachbarhaus. Die Einsatzkräfte zeigten vollen Einsatz, um Schlimmeres zu verhindern und deckten Rest des Daches sicherheitshalber gleich ab.