Hier kostet das Kino-Erlebnis nur fünf Euro

90-jährige Mutter beim Einlass

Cineasten dürfen sich auch künftig auf preiswerte Kinobesuche in Katsdorf freuen. Denn Betreiber Norbert Dattinger denkt trotz pensionsreifen Alters noch nicht an einen möglichen Ruhestand. Sechs Tage in der Woche sitzt er hinter der Kino-Kasse. „Und meine 90-jährige Mutter macht immer noch die Billeteurin.“