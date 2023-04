152 Parkplätze gesperrt: „Wo sollen wir parken?“

In der Wohnhausanlage in der Adalbert-Stifter-Straße 35 in der Brigittenau herrscht Verzweiflung. Wegen notwendiger Erneuerungen an den Parkplatzbeleuchtungen müssen ab 17. April nämlich alle 152 Parkplätze gesperrt werden. Pro Parkplatzbucht sind jeweils fünf Werktage als Zeitraum geplant. Alle Autos müssen weg. Ansonsten wird abgeschleppt, wie es in einem offiziellen Schreiben von Wiener Wohnen an die Bewohner heißt.