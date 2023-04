Tiroler Ökonom überzeugt: „Werden kürzer arbeiten“

Vor allem die Vier-Tage-Woche ist in aller Munde. Rein theoretisch: Wenn alle Tiroler nur noch vier Tage arbeiten, ginge sich das aus?

Es gibt das Argument, dass wir viel produktiver werden, wenn wir weniger arbeiten, wodurch sich das ausgleichen würde. In gewissen Bereichen kann ich mir das durchaus vorstellen. Bei anderen Berufen geht das sicher nicht. Einen Busfahrer kann ich nicht produktiver machen, indem er weniger arbeitet. Unterm Strich können wir wahrscheinlich nicht dieselbe Menge an Gütern und Dienstleistungen produzieren, wenn wir die Arbeitszeit um 20 Prozent reduzieren. Hinzu kommt, dass durch die demografische Veränderung das Verhältnis der Älteren zu den Jüngeren steigt, der Anteil an den Erwerbspersonen also zurückgeht. In der Debatte werden übrigens zwei Dinge vermischt. Es heißt ja immer: Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Es geht also gleichzeitig um die Reduktion der Arbeitszeit und um die Erhöhung des Stundenlohns. Das wird nicht sauber auseinander gehalten.