Ehe-Aus? Spears ohne Asghari und Ring im Urlaub

Solo bei Bikini-Rekelei im Urlaub

Die 41-Jährige wurde von Paparazzi dieser Tage am Flughafen von Los Angeles erwischt. Mit einem Teddybären im Arm und ziemlich zerzaust kletterte die ehemalige „Pop-Prinzessin“ aus dem Auto und später in den Privatjet, der sie in den Ehemann-freien Urlaub nach Hawaii bringen sollte.