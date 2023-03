Das letzte Mal noch in Erinnerung

Diesen „Serienfluch“ gilt es für die Mannschaft von Coach Matt McIlvane heute (19.30/live Puls24) zu brechen, will der Meister im Halbfinale auf 3:1 stellen und sich damit gleich drei Matchpucks sichern. „Wir wissen, was beim letzten Mal in Klagenfurt passiert ist. Bis jetzt waren es immer klare Ergebnisse, aber für das vierte Spiel erwarte ich eine enge Partie“, erklärt der zuletzt stark spielende Dennis Robertson.