Lainer: „Ich will mein Leben nicht verkaufen“

Du hast mit den Bullen große Erfolge gefeiert, bist dann in die internationale Fußballwelt ausgezogen. Wie groß ist tatsächlich der Unterschied zwischen dem Leben als Salzburg-Spieler und jenem in einer der größten Ligen der Welt?

In Österreich ist es auch schwer, dass du Erfolge feierst und Spiele gewinnst. Auswärts beim Wolfsberger AC war ein ganz schwieriges Spiel - schon immer. Mit Gladbach haben wir ja auch gegen den WAC verloren - nur so nebenbei (lacht). Ich will damit sagen, dass die Leistungen und Spiele in Österreich oft unterbewertet werden. Das Drumherum, die Vorbereitung, die Aufmachung mit 50.000 Fans, 70 Experten, die darüber reden, was falsch gemacht wird: Es ist eher ein Unterschied im Kopf, weil viel mehr Dinge auf dich einprasseln, weil das Drumherum größer ist. Das ist eben die Herausforderung, die in Österreich nicht so gegeben ist. Dort ist das alles ein bisschen entspannter. Du kannst dich mehr auf dich und die Mannschaft konzentrieren, wenn du bei Salzburg bist und kannst ein bisschen ruhiger und konzentrierter arbeiten.