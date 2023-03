Autolenkerin kracht frontal gegen Baum und stirbt

Eine 68-jährige Frau war am Mittwochnachmittag um 14.55 Uhr mit ihrem Pkw auf der Wälderstraße von Alberschwende kommend in Richtung Dornbirn unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet die Lenkerin auf Höhe Straßenkilometer 3,5 rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen am Straßenrand stehenden Baum.