Funke entzündete Altöl: Brand in Ötztaler Betrieb

Gefährliche Szenen spielten sich am Mittwochmittag in einem Betrieb im Tiroler Längenfeld (Bezirk Imst) ab. In einer Halle entzündete sich ein Altölfass, kurz darauf stand das Gebäude in Flammen. Unter Atemschutz musste die Feuerwehr die Flammen bekämpfen.