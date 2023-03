EU-Beamter flog mehrmals kostenlos nach Katar

An alle Regeln gehalten?

Die Bürgerbeuaftragte der EU, Emily O‘Reilly, sagte damals, dies werfe die berechtigte Frage nach einer möglichen unzulässigen Einflussnahme auf die Entscheidungsfindung der EU in diesem Bereich" auf. Der Spitzenbeamte soll sich jedoch an alle Regeln gehalten haben, etwa an jene, mögliche eigene Interessenskonflikte zu prüfen. Nach der Kritik verschärfte die Behörde diese Vorgaben.