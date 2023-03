„Die Mineralölmultis schlucken uns noch alle“

Die Zeit des Bedient-Werdens ist vorbei

Die Brüder haben entschieden, die Tankstelle an SOCAR, die staatliche Energiegesellschaft der Republik Aserbaidschan, zu verpachten. Der Öl- und Gasriese aus Baku hält über 80 Tankstellen in Österreich und will auch im Burgenland expandieren. So wie andernorts wird auch in Donnerskirchen eine Automatentankstelle errichtet. Stammkunden der Familie Sommer stinkt das, denn bisher konnten sie im Auto sitzen bleiben, während die Chefs das Tanken, Scheibenwaschen und Überprüfen des Reifendrucks für sie übernahmen.