Simpl-Chef Michael Niavarani als Zuckerlmacher

„Wollte mit anpacken“

Nach zahlreichen persischen Süßspeisen, die der Simpl-Chef in seiner Küche kredenzte, waren sich die zwei Zuckergoscherln einig: 6000 Charity-Zuckerln (die Aktion läuft ein Jahr und in allen Filialen; ein Sackerl kostet 6,90 Euro und zwei Euro werden davon gespendet) sollen an ein Glasnudeleis erinnern, das mit Rosenwasser und Limetten-Öl verfeinert wird.